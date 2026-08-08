ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੇਇਜ਼ਤੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਰ
ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਦਤੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 8, 2026 at 1:47 PM IST
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜੋ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਸੂਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਸੀਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਤੀਆ, ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਤੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕਟ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 100% ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੰਜਾਲਪੁਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਭਾਜਪਾ?
ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 75 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਬੌਸ' ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇਹ ਸੀਟ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ, ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਮ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਅਸਥ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਯਸਥ ਬਹੁਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰੂਤੂਰਾਜ ਸਿਨਹਾ, ਅਜੈ ਆਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ, ਰਣਵੀਰ ਨੰਦਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨਸੂਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਯਸਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 37 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਕੁਰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਵਰਗੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ 19,324 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਰਜ ਸਿਨਹਾ ਉਸ ਬੂਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਤੀਆ ਸੀਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਤੀਆ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ 2008 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਬਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ। 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
1998 ਵਿੱਚ, ਦਤੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਟ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਦਤੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਤੀਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ: 1985, 1998 ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦਤੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਈਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਤੀਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ। ਇਸਨੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 240 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਂਕੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਤੀਆ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਗੁਲਾਟੀ-ਖੂਬ" ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੋਟਰ ਦਤੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ।
ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਚੰਬਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਖੁਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਅਨੂਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (ਮੁੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਨਾਮ ਹੈ) ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ (ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੂਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦਤੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਈ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰੋਤਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਤੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)