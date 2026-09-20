ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਈਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦਵਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਐਨਏ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੱਕ
ਹਰ ਜੀਵਤ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਾਰ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਏ, ਟੀ, ਜੀ, ਅਤੇ ਸੀ। ਜੀਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਨ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਨ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੀਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਜੰਕ ਡੀਐਨਏ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਖਾਰੇਪਣ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਉਪਜ ਸਾਰੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਨੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ AI ਜੈਵਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਦੇ AI ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਵਿਕ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਲਫ਼ਾਫੋਲਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ AI ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੈਵਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੈਵਿਕ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ
AI ਸਿਸਟਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨੋਮ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡੀਐਨਏ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਜੀਨੋਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ "ਨਿਰੀਖਣ → ਸਮਝੋ → ਸੋਧੋ" ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ "ਪੜ੍ਹੋ → ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ → ਡਿਜ਼ਾਈਨ → ਟੈਸਟ → ਸਿੱਖੋ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
AI-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (AMR) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਗ ਜੋ ਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ "ਫੇਜ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਫੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ Evo 1 ਅਤੇ Evo 2 ਨਾਮਕ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜੀਨੋਮ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ AI ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਜੀਨੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ AI-ਉਤਪੰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜੀਨੋਮ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ Escherichia coli (E. coli) ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜੈਵਿਕ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਫੇਜ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ AI ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮੂਲੇਟ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਫੇਜ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ।
"ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ" ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ AI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ।" ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।" ਜਾਂ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।" AI ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਵਿਕ ਡੇਟਾਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ AI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:
AI ਡਿਜ਼ਾਈਨ → ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ → ਜੈਵਿਕ ਡੇਟਾ → AI ਸਿਖਲਾਈ → ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੌਕੇ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੀਕੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। CCMB, CDFD, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, AIG ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ICRISAT ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ, ਜੀਨੋਮ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਸੋਕਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਖਾਰਾਪਣ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AI-ਸਮਰਥਿਤ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਰੋਨ ਫੋਟੋਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ, AI-ਸਮਰਥਿਤ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਟੀਕੇ, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, AI ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ
ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ AI ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੈਵਿਕ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ AI ਮਾਡਲਾਂ, ਜੀਨੋਮਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਡੀਐਨਏ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵੁਹਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਏਆਈ-ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਅੰਕੜਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਏਆਈ, ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਬਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਤੱਕ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸੈੱਲਾਂ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੀਨੋਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਕ੍ਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ "ਏਆਈ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ?" ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।