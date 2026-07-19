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ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਚ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ BIMSTEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ BIMSTEC ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

BIMSTEC INDO PACIFIC RIVALRIES
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਸਟੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ (ANI Video Grab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 10:56 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈਠਕ ‘ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲ’ (BIMSTEC) ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।”

BIMSTEC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 1.73 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ (ASEAN) ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, BIMSTEC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਦਰ ਮਣੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਸਾਈਬਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ (HADR) ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ BIMSTEC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰਾਮਰਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, BIMSTEC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੌਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗਹਿਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਤਾਕ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਸਟੇਕ ਨੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ (SAARC) ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, BIMSTEC ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਵੈਧ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ HADR ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਸਟੇਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ‘ਪੜੋਸੀ ਪਹਿਲ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਚੀਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, BIMSTEC ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟ ਈਸਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਗਾਵਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BIMSTEC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (RIS) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ BIMSTEC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਡੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,"

ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨੇਪੀਦਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਹਾਸਾਗਰ (ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ BIMSTEC ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕੇ ਯੋਹੋਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਯੋਹੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ," "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

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