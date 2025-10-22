ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025: ਪਟਨਾ ਦਾ ਵਿਅਸਤ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
By Bilal Bhat
Published : October 22, 2025 at 2:28 PM IST
(ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਮ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ)
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਟਨਾ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਲੋਕ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਪਟਨਾ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟਾਲ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ।
ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲੜ੍ਹ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਲਾਸ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰਬਾਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੇਡੇਕਿਨਸ ਸੈਂਸ ਫਰੰਟੀਅਰਸ (ਐਮਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਫੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ GST ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੇਪੀ ਗੰਗਾ ਮਾਰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਬੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।" ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।
ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।"
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰੂਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ (ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ) ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ"।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਵਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਰਾਏ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ"।
ਇਹ ਰਸੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 26.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 11.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 12 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 34.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ, ₹6,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2018-19 ਵਿੱਚ 30.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਾ ਕਸਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕੁੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ "ਇਤਾਲਵੀ ਭੋਜਨ" ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਵਾਈਲਾਈਟ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਸਟਰ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਓਵਨ ਤੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ।
ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 'ਟਾਈਗਰ' ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਯਾਮੁਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।"
ਕੁੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗੁੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁੰਜਨ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਮਾਮਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਮੁਆਰਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਇਮਾਮਗੰਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ।
ਫਲੋਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 500 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਬਾਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਵਰ, ਖਿਡੌਣੇ, ਟੈਟੂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਨਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (PSCL) - ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ (SPV) ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ -ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੀਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੁੱਲ 500 ਪ੍ਰੀਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕਿਓਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਭਗ 80 ਕਿਓਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਓਸਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।