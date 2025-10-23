'ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ', ਗਯਾ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡਰ
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ।
By Bilal Bhat
Published : October 23, 2025 at 2:24 PM IST
[ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਮ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ]
ਗਯਾ/ਬਿਹਾਰ: ਧਨਗਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਧਨਗਾਈ ਮੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, "ਲਾਲ" ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਘੇਰਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਧਨਗਾਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੰਗ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਨਕਸਲੀ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਜਨ ਅਦਾਲਤ" ਵਿੱਚ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ "ਅਦਾਲਤਾਂ" ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ "ਜਨ ਅਦਾਲਤਾਂ" ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਦੋਸ਼ੀਆਂ" ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।"
ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੰਗਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ 64 ਸਾਲਾ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (MCCI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰੀਆ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਹੁਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਦੀ ਬੇਉਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਢੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਕਸਲੀਆਂ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।"
ਸ਼ਿਆਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
24 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ "ਆਮ" ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਚੱਟੀ ਦੇ 36 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਫਾਕਨ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਢੇਰ ਨਕਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਨਕਸਲੀ) ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।"
ਲਖਮਨੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਕਸਲੀ) ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਲਖਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਬੱਸ।"
ਇਹ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਬਾਰਾਚੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇਵੀ ਬਾਰਾਚੱਟੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ' (ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ) ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਧਨਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਨਕਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਗਯਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਗਧ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀ) ਕਸ਼ਤਰਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗਯਾ, ਨਵਾਦਾ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਰਵਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਤਰਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ, ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CAPF) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਚੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਧਨਗਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਕਸਲੀ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ।