ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 4:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, "ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ' (ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ, ਇਸਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਨਾਥੂ ਲਾ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਅ
ਨਾਥੂ ਲਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ - ਇਸ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਮਕਰਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਚੌਕਸੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਥੂ ਲਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਚੌਕਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਥੂ ਲਾ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਾਥੂ ਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਸੁਲਝੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਦੱਰੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਨਾਥੂ ਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 36 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਸੀਮਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ 36 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਕੰਬਲ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਕ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਖਣ, ਬੋਰੈਕਸ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਮਹਿਲਾ ਪਲਟਨ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਲਝੇ।
ਇਹ ਨਾਥੂ ਲਾ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਵਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਾਥੂ ਲਾ ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।"