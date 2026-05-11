ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਤੋਂ ਪਰੇ: ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਮੈਕਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਮੈਕਾ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ (PTI)
By Aroonim Bhuyan

Published : May 11, 2026 at 4:12 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 2 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮੈਕਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਵਿਨ ਬੋਵਾ (ਵਿਚਕਾਰ) ਨਾਲ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ (PTI)

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ - ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਮੈਕਾ ਪੜਾਅ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 2 ਤੋਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 180 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਜਮੈਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਟਸਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਕਮੀਨਾ ਜੌਹਨਸਨ-ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ (ਕਿਟਸਨ ਟਾਊਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਟਸਨ ਟਾਊਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮੈਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਐਂਡਰਿਊ) ਹੋਲਨੇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਸਬੀਨਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਰਾਈਵਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਗਮਨ ਦੇ 181 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਮੈਕਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 1845 ਅਤੇ 1917 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਡੈਂਟਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬਸਤੀ, ਦੇਵਰੀਆ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੈਂਟਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਤੇ ਅਵਧੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।

6-7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 9ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਵਿਨ ਡਬਲਯੂ.ਜੇ. ਬੋਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਨੀਫਰ ਗੀਅਰਲਿੰਗਸ-ਸਾਈਮਨਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਧਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਐਸਸੀਪੀ ਐਗਰੋ ਐਨਵੀ ਵਿਖੇ ਪੈਸ਼ਨ ਫਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਆਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਐਨ. ਨੋਰਸਲਿਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ "ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੈਰਾਮਾਰੀਬੋ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮਾਈ ਸਮਾਰਕ" ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਰੀਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਬਰਗ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ" 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਲੱਲਾਰੂਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ" ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਰੀਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸੂਰੀਨਾਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਰੀਨਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 620,000 ਆਬਾਦੀ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਲੈੱਗ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 8-9 ਮਈ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ-ਬਿਸੇਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਵੈਕਟਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨੈਲਸਨ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ((MoUs) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ-ਬਿਸੇਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 'ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ' ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੌਂਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ "ਜੈਪੁਰ ਫੁੱਟ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਅੰਗ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਇੰਡੈਂਟਰਡ (ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੈਂਟਰਡ ਲੇਬਰ) ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਮਿਆਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ-ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਦੱਖਣੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਮੈਕਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

