ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ?
ਹੁਣ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੰਡਿਤ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
By Aparna Roy
Published : May 24, 2026 at 4:56 PM IST
INDIA FEDERAL ENERGY STRATEGY: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਬਕ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਘਨ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਕਿ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜ ਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਫਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਸਰਲ ਹੈ: ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ-ਅਧਾਰਤ ਬੇਸਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿਡ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਸਥਾਨਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਊਰਜਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ LPG 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।