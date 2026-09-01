ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 1, 2026 at 7:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿਘਨ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਡੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਥੀਓ ਫ੍ਰੈਂਕਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੇਵਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ (2-4 ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੇਵਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੇਵਰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੇਵਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੀਰਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੂਰਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
EU ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ
ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। EU ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ €120 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1.326 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2025 ਵਿੱਚ €4.58 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਬੈਲਜੀਅਮ FDI (ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਦਾ ਸਟਾਕ €4.54 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਂਟਵਰਪ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੀਰਾ ਹੱਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਜੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ ਵੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਕਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਯੂਰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਯੂਰਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੁਲਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਨੈਨੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦਵਾਈ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)
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