ETV Bharat / opinion

ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ COP30, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ COP30 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

LOBBYIST ENTRY IN CLIMATE MEETING
COP30 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 16, 2025 at 3:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਡਾ. ਸੀਮਾ ਜਾਵੇਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੇਲੇਮ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਬਾਹਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ COP30 ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 25ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨੂੰ COP30 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਫ਼ਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Vulnerable ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਹਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਾਬਿਸਟ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਫੂਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੀਈਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਜਲਵਾਯੂ ਹੱਲ ਉੱਭਰ ਸਕਣ।

"ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ"

ਕੇਬੀਪੀਓ (ਕਿੱਕ ਬਿਗ ਪੋਲਟਰਸ ਆਊਟ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਕ ਬੰਬਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਹਨ।"

ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨੇਰਾ ਸਬੰਧ

ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਬੈਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਛੋਟ ਨੇ 164 ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "Transparent International" ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ COP30 ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ COP' ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ COP30 ਨੂੰ "ਸੱਚਾ COP" ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਜਲਵਾਯੂ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ-

• ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ COP30 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਈ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਿਕਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)

TAGGED:

LOBBYIST ENTRY IN CLIMATE MEETING
COP30 MEETING
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬੇਲੇਮ
COP30 ਮੀਟਿੰਗ
BRAZIL BELEM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.