ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਗੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
Published : October 4, 2026 at 3:23 PM IST
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ 2003 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਵਾਪਸੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਰਾਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
September 30, 2026
ਫੌਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਕ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਰਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਗਦਾਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਦਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਰਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਸਲੀਪਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਰਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦਾ ਤੇਲ ਮਾਲੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।)
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)