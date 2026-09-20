ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 4:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਦੀ 16-18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ, ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਯੂਨਸ-ਬੇਕ ਯੇਵਕਾਰੋਵ ਅਤੇ ਮਿਖਾਈਲੋਵਸਕਾਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਡੀਜੀ ਪੀਆਈ-ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਸਬੰਧ
ਏਡੀਜੀ-ਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, (ਜਨਰਲ ਸੇਠ) ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਯੂਨਸ-ਬੇਕ ਯੇਵਕੁਰੋਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ-ਤੋਂ-ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਨੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਖੈਲੋਵਸਕਾਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ - ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ - 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
#GeneralDhirajSeth, #COAS, during his official visit to Russia, visited the Mikhailovskaya Military Artillery Academy in St. Petersburg and was accorded the unique honour of firing the traditional cannon at the Peter and Paul Fortress. The visit provided an opportunity to… pic.twitter.com/eZ8mkL28A8— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) September 19, 2026
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜ-ਤੋਂ-ਸੈਨਾ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Su-30MKI, T-90 ਟੈਂਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਬੰਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ, ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (IRIGC-M&MTC)। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 22ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਦੀ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਖਾਈਲੋਵਸਕਾਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ
ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਡਰੋਨ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਫਾਇਰਪਾਵਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। INDRA ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਾਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ INDRA ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਿੱਸਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#GeneralDhirajSeth, #COAS, during his ongoing official visit to Russia, visited Ministry of Defence of the Russian Federation and interacted with General Yunus-Bek Yevkurov, Deputy Minister of Defence. The engagement focussed on joint capability development, professional military… pic.twitter.com/R1KEQRnFB6— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) September 18, 2026
ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2021-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਸ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਯੇਵਕੁਰੋਵ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੌਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ - ਸਾਂਝੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੌਜ-ਤੋਂ-ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਰੂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, Su-30MKI ਅਤੇ T-90 ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ AK-203 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੇਜਿਨਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੌਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀਓ (ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ) ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਚ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।"
ਸਚਦੇਵ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਮਾਸਕੋ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੁਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡੂੰਘਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰੀ ਫੌਜੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।