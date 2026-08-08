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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਲਤਾ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

HASINA TO RETURN BANGLADESH
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ (AFP)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 8, 2026 at 1:47 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ... ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਾਂਗੀ।"

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ... ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ

5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ 2024 ਦੇ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸਦਾ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇ।"

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ," ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ "ਮਜ਼ਾਕ" ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤਪਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਹਸੀਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ

ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਤਪਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ।"

ਤਪਨ ਦੀ ਰਾਏ...

ਤਪਨ ਨੇ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਸੀਨਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

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ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ
SHEIKH HASINA AWAMI LEAGUE
HASINA TO RETURN BANGLADESH

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