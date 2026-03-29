ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ, ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ, ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ...
Published : March 29, 2026 at 6:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਲ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਲਡਮਰੂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੂਥੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ" 'ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬੀਅਰਸ਼ੇਬਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੂਤੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਲ ਮਸੀਰਾਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਈਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ" ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਪ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੂਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੂਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਥੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਈਰਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।"
ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ 'ਤੇ ਯਮਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੌਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਬੂਤੀ ਅਤੇ ਏਰੀਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਤੰਗ ਜਲ ਮਾਰਗ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 9-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼, ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁੜ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 16 ਮੀਲ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਨੇਵੀਗੇਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਡਮਰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੈਕਸੀ ਲੀਡਰ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ - ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੂਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਬੰਦ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। 2023-2025 ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਖਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਾਬ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਵਾਲਵ ਹਨ।