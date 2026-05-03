ETV Bharat / opinion

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ADMIRAL DINESH TRIPATH
ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (IANS)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : May 3, 2026 at 6:22 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੇਪੀਡੋ (Naypyidaw) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦੌਰਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

"ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ"

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਯੇ ਵਿਨ ਓ (Ye Win Oo), ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਯੂ ਹਤੁਨ ਆਂਗ (U Htun Aung) ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਐਡਮਿਰਲ ਹਿਤੇਨ ਵਿਨ (Htein Win) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਚਾਲਨ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਨ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਟਾਫ ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ (IMNEX), ਇੰਡੋ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ (IMCOR), ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ (ਆਈਓਐਨਐਸ), ਮਿਲਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੀਟ ਰਿਵਿਊ, ਗੋਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕਨਕਲੇਵ/ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਆਈਓਐਸ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੱਟਰੇਖਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਤੋਂ-ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰ ਥੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਯੇ ਵਿਨ ਉ, ਜਨਰਲ ਯੂ ਹਟਨ ਆਂਗ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਹਿਟਿਨ ਵਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਐਡਮਿਰਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਸਏਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ (SAC) ਜੰਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜੰਟਾ ਨੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੈਂਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੈਂਗ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਯੇ ਵਿਨ ਓ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ।

IMNEX, IMCOR, ਹਾਈਡਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਮਿਲਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੀਟ ਰਿਵਿਊ, ਗੋਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕਨਕਲੇਵ, ਆਈਓਐਸ ਸਾਗਰ, ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪੀਡੌ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ"

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਥਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਫਲੂਏਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਫੈਲੋ। ਯੋਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐਡਮਿਰਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਯੋਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪੀਡਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਮੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ, ਐਡਮਿਰਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਬੀਮਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

TAGGED:

INDIA MYANMAR TIES
BILATERAL MARITIME COOPERATION
INDIAN OCEAN
ADMIRAL TRIPATHI MYANMAR VISIT
ADMIRAL DINESH TRIPATH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.