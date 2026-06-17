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ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਕੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਖੇਡ !

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ...

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਚੌਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਈਰਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ (AP)
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By Achal Malhotra

Published : June 17, 2026 at 5:51 PM IST

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ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Hormuz Strait) ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (IANS)

ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ, ਅਤੇ ਹੌਥੀ) ਜਾਂ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਧੁਰੇ" ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੀ-5 + ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਔਰਤ (AP)

ਈਰਾਨ ਲਗਭਗ 440 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ"

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ (IDF) ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਯੂਸੀਆਈ (ਸੀ) ਵਰਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ (IANS)

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ "ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ (ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ) ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਬੀਰ ਅਲ-ਸਲਾਸੇਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸੈਨਿਕ (AP)

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ (mid-term elections) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਲੋਕ (AP)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ (Hormuz Strait) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ (crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ISRAEL RESPONSE ON US IRAN DEAL
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ੇਖ (AP)

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

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