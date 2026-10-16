ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਰਹੇ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ?
Published : October 16, 2026 at 5:33 PM IST
PROTEST AGAINST GYANESH KUMAR: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJI) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AISA) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ, ਜਿਸਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ? ਆਓ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
CJP (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CJP ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹੀ।
ਇਸਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CJP ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ CJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CJP ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ
ਮੀਡੀਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ 'ਫਲੈਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਤਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਜੇਆਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, "ਭਾਰਤ" ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ, "ਭਾਰਤ" ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ), ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਸਪਾ), ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ (ਰਾਜਦ), ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਆਪ), ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (ਆਪ), ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਊਧਵ ਧੜਾ), ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਸੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਆਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਸੀਬੀਡੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।