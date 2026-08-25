ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਥਿਲਾਮਲੇ ਪੁਲ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' (GMCP) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 5:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਥਿਲਾਮਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਮਾਲੇ-ਵਿਲੀਮਾਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (GMCP) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ See.mv ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੇ-ਵਿਲੀਮਾਲੇ ਸੁਪਰਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ
ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।"
ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈ-ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਥਿਲਾਮਲੇ ਪੁਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (GMCP) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲਿੰਗੀਲੀ, ਗੁਲਹਿਫਾਲਹੂ ਅਤੇ ਥਿਲਾਫੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ 6.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਫਕੌਨਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਲਿੰਗਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਲਿੰਗਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੇ-ਵਿਲਿੰਗਿਲੀ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਚ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਲਹਿਫਾਲਹੂ ਅਤੇ ਥਿਲਾਫੂਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ
ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਲਿੰਗਿਲੀ, ਵਿਲਹਿਫਾਲਹੂ ਤੋਂ ਗੁਲਹਿਫਾਲਹੂ, ਅਤੇ ਗੁਲਹਿਫਾਲਹੂ ਤੋਂ ਥਿਲਾਫੂਸ਼ੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲ, ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (GMCP) ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲਿਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
"ਸਹਾਇਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Big day for Afcons! A landmark milestone has been achieved on the Greater Male Connectivity Project as the final bridge segment connecting Malé with Vilimalé is now in place.#Afcons #GreaterMaleConnectivityProject #Maldives #EngineeringExcellence pic.twitter.com/BovtB8dlIU— Afcons Infrastructure Limited (@AFCONSOfficial) August 22, 2026
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾਂ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ" ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਆਂਢ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $7.862 ਬਿਲੀਅਨ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ $1.65 ਬਿਲੀਅਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ $1.43 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 68 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $32 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $4.17 ਬਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਫ਼ਤਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਿਤ ਟਾਪੂ ਢਾਂਚਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਊਰਜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ GMCP ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। GMCP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗੁਣਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (RIS) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਡੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ITEC (ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੋਟਾ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ (ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।