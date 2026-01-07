ETV Bharat / lifestyle

Zomato ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੰਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਰਾਨੀ

Zomato ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ZOMATO DEVICE TEMPLE
ZOMATO DEVICE TEMPLE
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Zomato ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੱਪ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਝੁਲਸਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਇਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੂਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟੈਂਪਲ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਟੈਂਪਲ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਟੈਂਪਲ' ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਇਹ ਯੰਤਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਵਹਿ ਰਹੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ: ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਟੈਂਪਲ' ਯੰਤਰ ਸੌਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ?

ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ, ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। 'ਟੈਂਪਲ' ਡਿਵਾਈਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਸਰਚ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।

