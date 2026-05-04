ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਰਕ
ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : May 4, 2026 at 5:49 PM IST
WAYS TO GROW YOUR NAILS FAST: ਹਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਲ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੁੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨਹੁੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੁੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੁੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਨਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਨਹੁੰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਜਾਂ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਲਓ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਭੁਰਭੁਰਾ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ? ਮਾਹਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ: ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿੱਜਣ ਦਿਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੇ.ਕੇ. ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-