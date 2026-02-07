ETV Bharat / lifestyle

ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਲਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

HOW TO PRESERVE EGGS NATURALLY
ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਲਣਾ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 7, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HOW TO PRESERVE EGGS NATURALLY: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਂਡੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਡੇ ਅਕਸਰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣ? ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹਨ...

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...

ਆਂਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਂਡੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇਹ ਆਂਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਂਡੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟ੍ਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਂਡੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ, ਪਿਆਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਂਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

TAGGED:

TIPS TO KEEP EGGS FRESH
ਆਂਡੇ
EGGS NATURALLY
ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ
HOW TO PRESERVE EGGS NATURALLY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.