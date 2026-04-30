ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ!
ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 30-30-30 ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : April 30, 2026 at 2:31 PM IST
WAYS TO CONTROL WEIGHT: ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਵਰਕਆਉਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ, ਕਰੈਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30-30-30 ਨਿਯਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
30-30-30 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?
30-30-30 ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 30 ਮਿੰਟ ਘੱਟ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਓ
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਓ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਦਾਲਾਂ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ, ਕੁਇਨੋਆ ਜਾਂ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ 30% ਘਟਾਓ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30% ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਸਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਰ, ਜੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਕਸਰਤਾਂ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡੀਓ ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
30-30-30 ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-