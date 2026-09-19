ਦੁੱਧ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ? ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ FSSAI ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
Published : September 19, 2026 at 8:11 PM IST
IS THE MILK REAL OR FAKE: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਫ਼ੀ ਲਈ ਖੋਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੁੱਧ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ 'ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ FSSAI ਦੇ DART (ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਟੈਸਟ
ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ, ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਝੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਚ ਟੈਸਟ
ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤਰਲ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਤਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਦਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਣਤਰ ਟੈਸਟ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਰਗੜੋ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਚਿਕਨਾਈ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਬਾਲਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੌੜਾ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਸੁਆਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FSSAI ਸੀਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ
ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੀਲ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ' ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ FSSAI ਸੀਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ: ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ: ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਐਲਰਜੀ: ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵ੍ਹਾਈਟਨਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।