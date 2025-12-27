ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਦੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਟਿਆ ਵਜ਼ਨ!
ਸਾਲ 2025 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
Published : December 27, 2025 at 2:52 PM IST
BEST WEIGHT LOSS DIETS OF 2025: ਸਾਲ 2025 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਮਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟਸ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
- ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ: 2025 ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 16:8, 16:6, ਅਤੇ 20:4 ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਸਨੂੰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖੁਰਾਕ:ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਘਟਾਓ- ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਬਰਨਿੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ, ਅੰਡੇ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਦਾਲ, ਯੂਨਾਨੀ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਟੋਫੂ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
- ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ: ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮੱਛੀ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ: ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ।
- ਸਮੂਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਾਈਟ: ਸਮੂਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਾਈਟ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਫਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਦਹੀਂ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮੂਦੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮੂਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਦੀ, ਜੋ ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
- ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।)