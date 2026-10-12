ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੰਦਰ
ਕੱਲ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 3:00 PM IST
THIRD DAY OF NAVRATRI: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੰਦ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਧਾ ਚੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਹੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੰਦਰ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਖਾਸੀਅਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ 'ਖੇਮਕਾਲੀ' ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ?
ਖੇਮਾ ਮਾਈ ਮੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕਨਾਥ ਲੇਨ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 0.83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੇਮ ਮਾਈ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿਚਾਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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