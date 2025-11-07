ETV Bharat / lifestyle

20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

WHAT IS PAP SMEAR TEST
ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 7, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਦੇ ਰੂਬੀ ਹਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਭਾਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਤੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਾਇਟੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਭਾਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਭਾਮਰੇ

ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ?

ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੰਕ, ਡਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੀਆਂ।

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ

ਮਿੱਥ: ਮੈਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸੱਚ: ਭਾਵੇਂ HPV ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿੱਥ: ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ।

ਸੱਚ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ: ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੱਚ: ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ HPV ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਭਾਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਭਾਮਰੇ

https://journals.lww.com/jfmpc/fulltext/2022/11000/status_of_cancer_screening_in_india__an_alarm.106.aspx

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110569016300668

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PAP SMEAR TEST COST
PAP SMEAR TEST RIGHT AGE
CANCER SMEAR TEST
CANCER TREATMENT
WHAT IS PAP SMEAR TEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ਆਖਿਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.