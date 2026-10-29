ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਮਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 10:19 AM IST
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2026 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਪਾਓ- ਹਰਾ, ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲਾ, ਆੜੂ ਅਤੇ ਮਰੂਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ - ਮਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ - ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ - ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- 'ਸੋਲਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ' ਕਰੋ - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸੋਲਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ - ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2026 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਅਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਇਸ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਕਾਲੇ, ਸਲੇਟੀ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
- ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਤਾਮਸਿਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੌਥ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ - ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਥ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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