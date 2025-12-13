ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ 100 ਸਾਲ ? ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ?
ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਹੈ।
Published : December 13, 2025 at 2:54 PM IST
ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ 30 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
100ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ...
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਯੁਸ਼ (AYUSH) ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਹਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ' ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਤਰੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ' ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ?
NIH ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ" ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਦਿੰਦੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰੀਪਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ "ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ" ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ?
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ" ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ "ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ" ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2016 ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ 'ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ' ਤਕਨੀਕ
ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਈਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਨੂੰ 20% ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਤਰੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)