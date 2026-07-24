'ਲਾਈਫਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 8' ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ

'ਲਾਈਫਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 8' ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : July 24, 2026 at 12:48 PM IST
'ਲਾਈਫਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 8' ਸ਼ਬਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਲਾਈਫਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 8' ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AHA) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ AHA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
'ਲਾਈਫਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 8' ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ?
ਇਹ ਅੱਠ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਮੜੀ ਰਹਿਤ ਚਿਕਨ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਨਜ਼, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੋਫੂ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AHA ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ: ਕਸਰਤ
AHA ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 150 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ 75 ਮਿੰਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ, ਨੱਚਣਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਹਾਈਕਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਰਾਕੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਤੀਜਾ: ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੋ
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ: ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤਤਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਗ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੇਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਜਵਾਂ: ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਛੇਵਾਂ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਭਗ 120/80 mm Hg ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ: ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (ਗੈਰ-HDL) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
ਅੱਠਵਾਂ: ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਲ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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