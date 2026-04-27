ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 27, 2026 at 11:04 AM IST

RAW EGGS SALMONELLA: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸਾਂਥਿਨ ਵਰਗੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਨ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਫੋਲੇਟ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟਿਨ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਬੀ12, ਏ, ਡੀ, ਈ ਅਤੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਦਸਤ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕੌਸ਼ਲ

ਡਾ. ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਲਜੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਡੇ ਪਕਾਉਣ 'ਤੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਸਿਰਫ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਂਡੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 'ਤਾਮਾਗੋ ਕਾਕੇ ਗੋਹਾਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਮ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ?

ਸਖ਼ਤ ਸਿਹਤ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਨਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ - ਹਰੇਕ ਆਂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਾ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮ-ਪੱਧਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ - ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਂਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ - ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ - ਹਰੇਕ ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

