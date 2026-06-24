ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
Published : June 24, 2026 at 2:17 PM IST
ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਹਲਕੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜੌਗਿੰਗ, ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
NHS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਚਕਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਸਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਿਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
- ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
- ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਸਰਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਹਰ ਕਸਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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