ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ

ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੈੱਕ-ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ, ਹੋਟਲ ਸਹੂਲਤ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਟਲ ਟੀਵੀ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਟੀਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੇਬਲ ਰਿਸੀਵਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ, ਐਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੀਨੂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਅਕਸਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ, ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਡਾਟਾ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਟਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਟਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  3. ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮਵਰ ਹੋਟਲ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜੁੜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

