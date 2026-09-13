ਗਣਪਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 1:52 PM IST
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਸ਼ ਸ਼ੁਭਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਲਸ਼ ਰੱਖੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢੇਰ ਬਣਾਓ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ, ਕੁਝ ਅਟੁੱਟ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ, ਇੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾਓ। "ਓਮ" ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ, ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਲਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਅੰਬ ਜਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਫੈਲਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਵੇਂ "ਓਮ ਅਪਵ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜਾਨਮ" ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਣੇਸ਼, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਜਗਾਓ, ਨੈਵੇਦਿਆ (ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟਾਂ) ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੇਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਲਸ਼ ਵਰਤੋ।
- ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਪੰਚਾਂਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਗੰਗਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ
- ਚੌਲ
- ਸੁਪਾਰੀ
- ਸਿੱਕਾ
- ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤੇ
- ਨਾਰੀਅਲ
ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
- ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।
- ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ।
- ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ
- ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਰੋਲੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘਾਹ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦਕ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਗਣੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ
- ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲਾਲ ਫੁੱਲ, ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੁੱਛੇ, ਲਾਲ ਫੁੱਲ, ਗੁੜ, ਨਾਰੀਅਲ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਮੋਦਕ ਚੜ੍ਹਾਓ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਭੇਟਾਂ
- ਮੋਦਕ
- ਲੱਡੂ
- ਗੁੜ
- ਨਾਰੀਅਲ
- ਕੇਲਾ
- ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ
- ਫਲ
- ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ
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