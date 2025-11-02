ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ?

ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ?
ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Published : November 2, 2025 at 3:46 PM IST
MENSTRUAL HOLIDAY IN INDIA: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੜਵੱਲ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਜਾਂ ਪੀਸੀਓਐਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਾਰਨ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਗੁੱਸਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਰੀਨ ਸੇਠੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਸ਼ੁਚੀ ਲਖਨਪਾਲ, ਨੋਵਾ ਆਈਵੀਐਫ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।- ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਜੂ, ਸਵਿਗੀ, ਮਾਤਰਭੂਮੀ, ਬਾਈਜੂ, ਵੈੱਟ ਐਂਡ ਡ੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ।
- ਬਿਹਾਰ: ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੇਰਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਿੱਕਮ: 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਓਡੀਸ਼ਾ: ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਕਰਨਾਟਕ: ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਸਪੇਨ: ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਪਾਨ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਪਾਨ ਨੇ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਗਭਗ 6,000 ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਤਾਈਵਾਨ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੈਂਬੀਆ: ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
