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ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ...

AVOID CUTTING NAILS AFTER DARK
AVOID CUTTING NAILS AFTER DARK (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 14, 2026 at 10:40 AM IST

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ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਸਰ ਡੂੰਘੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧਮ ਰਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੁੰ ਕਲਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਰਨ

ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੰਦਗੀ, ਕੀਟਾਣੂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੁੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰ ਕੇਰਾਟਿਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

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