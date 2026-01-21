ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁੱਭ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ...

ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BREAKING COCONUT IN HINDUISM: ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਾਭ ਹਨ।

ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਝਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਰੀਅਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਕਾਮਧੇਨੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

