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ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਾਹਤ?

ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

PERIOD FLU SYMPTOMS
PERIOD FLU SYMPTOMS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : August 31, 2026 at 2:59 PM IST

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PERIOD FLU SYMPTOMS: ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਰੀਅਡ ਫਲੂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਜ਼ੁਕਾਮ-ਖੰਘ, ਥਕਾਵਟ-ਨੀਂਦ, ਮਤਲੀ-ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਫਲੂ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਪ੍ਰੀ-ਮੇਨਸਟ੍ਰੂਅਲ ਸਿੰਡਰੋਮ' ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹਨ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ PMS ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਰੀਅਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ
  • ਪਿੱਠ ਦਰਦ
  • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਕਬਜ਼
  • ਦਸਤ
  • ਮਤਲੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪੈਕ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
  3. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਅਭਿਆਸ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਪੀਰੀਅਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਫੀਨ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਵਾਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

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Last Updated : August 31, 2026 at 2:59 PM IST

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