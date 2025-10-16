ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

HOW TO STOP SNORING
ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? (Getty Image)
Published : October 16, 2025 at 1:37 PM IST

ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁਰਾੜੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ (OSA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬ੍ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣੇ ਹਨ?

ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸਨੋਰਿੰਗ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਘੁਰਾੜੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
  2. ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

