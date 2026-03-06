ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 6, 2026

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 2.5-7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1.5-6 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੀ ਆਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਊਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪਿਊਰੀਨ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਟਨ (ਲਾਲ ਮੀਟ), ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪਿਊਰੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਪਿਊਰੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ-ਪਿਊਰੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।-ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਮਾਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ?

ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਟਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ

ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ: ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  2. ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ: ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
  3. ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।
  4. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

