ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ, ਇਸਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ ? ਜਾਣੋ

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Published : February 10, 2026 at 12:52 PM IST

CAUSES OF WISDOM TOOTH PAIN: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 28 ਦੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਬਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇ ਪੱਤੇ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੌੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।-ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੌੜ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

