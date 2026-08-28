ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
Published : August 28, 2026 at 2:10 PM IST
RELATIONSHIP ADVICE FOR MARRIED: ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਾਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੂਰੀ ਵਧਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਂਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਹੋ।
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ: ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਸ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲਮੇਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ: ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ: ਜਦੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਊਟਿੰਗ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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