ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਾਰਨ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 30, 2025 at 5:23 PM IST
HAIR FALL REASONS: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਹਨ?
ਸੁੱਕੀ ਖੋਪੜੀ - ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਓ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ - ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਵਾਲ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਨ, ਗੰਜਾਪਨ, ਪਤਲੇ ਵਾਲ, ਦੋਫਾੜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-