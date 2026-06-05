Explainer: ਆਖਿਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ AC ਕਿਉਂ ਫਟਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 9:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਦੇ ਹੀ ਏਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਏਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਏਸੀ ਫਟਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
AC ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
AC ਕਿਉਂ ਫਟਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਟਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਗੈਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕਵਿਡ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਢਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਗੈਸ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੋਇਲ: ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੋਇਲ ਵੀ ਏਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈ ਗਰਮ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੈਸ ਵਾਪਸ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਕਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਈਵੇਪੋਰੇਟਰ ਕੋਇਲ: ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਏਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਲਿਕਵਿਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਲਕੇ ਵਾਪਸ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਠੰਢੀ ਕਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ- ਗੈਸ-ਦਬਾਅ-ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ-ਲਿਕਵਿਡ-ਫੈਲਾਅ-ਠੰਢਕ-ਵਾਪਸ ਗੈਸ-ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਕੇ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਸੀ ਔਨ ਹੈ।
ਏਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੰਢਕ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
AC ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਣਾ: ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸੀ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਇਲ 'ਤੇ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਸਕੇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਲੀਕ: ਏਸੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ R32 ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ R22 ਅਤੇ R410A ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। R32 ਹਲਕਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
R290 ਵਰਗੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੇਂਜ 2.1% ਤੋਂ 9.5% ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਵਾਈਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਖਰਾਬੀ: ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵਾਈਰਿੰਗ, ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ, ਓਵਰਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਫਿਊਜ਼, ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਨੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਖਰਾਬੀ ਗੰਭੀਰ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਫੜ੍ਹੇ ਤਾਂ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਭਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ R32 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ R22 ਜਾਂ R410A ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਲਟੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਪਾਵਰ ਸਰਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਮਾਲਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਏਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਓ।
- ਗੰਦੀ ਕਾਇਲ, ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਹਰ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਏਸੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲਗਵਾਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਏ, ਠੰਢਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੀ ਬਦਬੂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ।
- ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਸਗੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ।
- ਏਸੀ ਦੇ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿਪਸ
- ਜੇਕਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਧੂੰਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਏ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਅਵਾਜ਼ ਆਏ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਏਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸੈਟਅੱਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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