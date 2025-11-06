ਆਖਿਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ
ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਹਿਰਸੁਟਿਜ਼ਮ: ਹਿਰਸੁਟਿਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਿਰਸੁਟਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
NCBI ਜਰਨਲ Hirsutism, Normal Androgens and Diagnosis of PCOS ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰਐਂਡਰੋਜਨਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਐਡਰੀਨਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
PCOD: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ PCOD ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੱਲ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਸੀਓਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਕਾਰਬ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ।
ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਾਰਬ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।-ਡਾ. ਅਰੁਣ
