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ਆਖਿਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

MENOPAUSE SYMPTOMS
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 17, 2026 at 10:24 AM IST

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ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।

40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੌਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ: ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਕ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਲੋਰੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ: ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗਰਮ ਚਮਕ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੰਡੇ, ਦਾਲਾਂ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਵਧਾਓ। ਛੋਟੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
  3. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ।
  4. ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੌਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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