ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਾਜ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Published : May 16, 2026 at 11:44 AM IST

ਮਾਹਵਾਰੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਚਮਕ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡਰੋਮ (PMS) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ?

ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ...

ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ: ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੀਨ (ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ: ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮੂਡ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

PMH ਜਾਂ PMDD: ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ PMH ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਫੋਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ (PMDD) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ (ਕਾਰਟੀਸੋਲ) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ: ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਜਾਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਮੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ...

ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ: ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਓ।

ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ: ਹਰ ਰਾਤ 7-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਧਿਆਨ, ਡੂੰਘੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੋ: ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (PMDD ਦਾ ਲੱਛਣ), ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

