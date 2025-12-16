ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਿਆਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 16, 2025

3 Min Read
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। NCBI ਖੋਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?

ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਗਰਮੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਥਰਮਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਬਲੋਅਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇਸ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਓਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ
  • ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ
  • ਕਬਜ਼
  • ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਰਾਬੀ
  • ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
  • ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਲਸਾ

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਡ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

  1. ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
  2. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  4. ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੂਪ, ਸੰਤਰੇ, ਸੇਬ, ਖੀਰੇ, ਟਮਾਟਰ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
  5. ਹਰ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋਗੇ।
  6. ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਫੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

