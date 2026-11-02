ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 4:32 PM IST
DIWALI POLLUTION AND YOUR SKIN: ਦਿਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ, ਸੁਸਤ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ, ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਫਿੱਕਾਪਨ, ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ
ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ, ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੇਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਭਾਰੀ ਮੇਕਅੱਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਨਿਆਸੀਨਾਮਾਈਡ ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਨ-ਕਾਮੇਡੋਜੈਨਿਕ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਛਾਛ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ।
- ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਵੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੀਰਮ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲਓ।
- 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਣਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਗ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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