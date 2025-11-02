ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਪੱਦ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

FARTING REASONS
ਆਖਿਰ ਪੱਦ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 2, 2025 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੱਦ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੱਦ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਪੱਦ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਧਹੀਣ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੱਦ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਦ ਆਉਣਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?

NIH ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਚਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ।
  2. ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  3. ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹੋ।
  4. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ।
  5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।
  6. ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ।
  7. ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡਾ ਨਾ ਪੀਓ।
  8. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਨਾ ਜਾਓ।
  9. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
  10. ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WHY DO PEOPLE FART
ਪੱਦ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
FARTING CAUSES
HOW MUCH FARTING IS NORMAL PER DAY
FARTING REASONS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ? ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਦਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.