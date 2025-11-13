ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੱਟਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

WINTER CHAPPED LIPS REMEDY
ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 13, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਂਗ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਲੈਕੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ।-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਤਿਰਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਮੱਛੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮਨ, ਟੁਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਡੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਲੈਮ ਅਤੇ ਸੀਪ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਅੰਡਾ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WINTER CHAPPED LIPS
WINTER DRY LIPS HOME REMEDY
WHAT CAUSES CHAPPED LIPS
ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
WINTER CHAPPED LIPS REMEDY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.